Esonero bis per Lauro

Tanta delusione in casa Samb, con il presidente Massi che si è fermato a lungo a parlare con il patron dell’Atletico Ascoli, Graziano Giordani. In serata è arrivata la notizia del nuovo esonero di Maurizio Lauro. Martedì, alla ripresa degli allenamenti, squadra affidata al vice Marco Mancinelli. L’unico a parlare nel dopo gara è stato il centrocampista Andrea Arrigoni: "Abbiamo fatto una figuraccia – ha ammesso – Difficile in questo momento dire qualcosa di giusto. Stiamo attraversando un momento delicato e ci sentiamo responsabili. Difficile spiegare una prestazione così brutta. Ora dobbiamo raccogliere i cocci e trovare le giuste motivazioni per affrontare le ultime due gare nel miglior modo possibile. In qualche modo dobbiamo reagire. Siamo molto delusi Nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene trovando il gol, ma poi non dovevamo subire la rete del pareggio a pochi minuti dall’intervallo. Nel secondo tempo abbiamo giocato malissimo e faccio fatica a spiegare perché ogni episodio lo subiamo il doppio. Il campionato non è finito ma non dobbiamo più fare prestazioni del genere. Siamo rimasti a lungo nello spogliatoio a testa bassa e con poca voglia di parlare. La reazione deve esserci sul campo e deve essere diversa da quanto fatto vedere oggi e nelle ultime giornate. Non possiamo più lottare per il primo posto ma le motivazioni devo esserci lo stesso perché vogliamo disputare i playoff". Al rientro a San Benedetto, la squadra rossoblù, protetta da una massiccia presenza di forze dell’ordine, è stata attesa e contestata all’Hotel Sporting.