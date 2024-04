Partners in service srl, di San Benedetto del Tronto, ricerca un esperto di marketing e comunicazione per lo svolgimento di relazioni scientifiche ed elaborazione di dati statistici, per la progettazione e la rendicontazione di bandi di finanziamento di attività educative, per trasferte per eventi e convegni di promozione degli eventi, per grafica e siti web. Quale titolo di studio si richiede la laurea triennale in marketing e comunicazione, biologia o biologia marina. E’ richiesta anche una buona conoscenza della lingua inglese. Si intende ospitare il candidato tramite l’iniziativa borsa ricerca. Il link al bando è il seguente: https://www.regione.marche.it/ricercabandi/id_32790/6906. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3518737873. Inviare il curriculum vitae a cea.ambientemare@gmail.com.