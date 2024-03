Esposito loda D’Angelo:: "Ci serviva uno come lui per raddrizzare il torneo"

Anche per lo Spezia si aprirà oggi la settimana di lavoro che condurrà i liguri alla ripresa del campionato con il nevralgico scontro salvezza con l’Ascoli di lunedì di Pasquetta (ore 15 al Picchio). A parlare della stagione delle Aquile è stato il centrocampista Salvatore Esposito. "D’Angelo è un orso buono – commenta -, si fa voler bene da tutti e la nostra chiave sarà questa. Tutti danno tutto per lui ed è la persona che ci serviva per raddrizzare il campionato. Il mister è una persona vera, leale, ci ha fatto da scudo prendendosi qualche responsabilità in più per lasciarci tranquilli. E noi lo abbiamo capito e recepito, spingendoci a dare qualcosa in più. Questo per me è un un anno di crescita che mi può formare tanto. Dopo una retrocessione, avendo qualche richiesta per restare in A, ho scelto la B perché pensavo di fare un campionato di vertice. Le difficoltà di questa annata mi serviranno molto dal punto di vista personale.