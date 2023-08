'Esposizione personale di Silvia Fiorentino a Fermo: 'Metamorfosi di Anime'

Metamorfosi di Anime è il titolo dell’esposizione personale dell’artista Silvia Fiorentino che, con il patrocinio del Comune di Fermo, dal 1 al 23 settembre 2023 sarà ospitata negli spazi delle Piccole Cisterne Romane, a Largo Calzecchi Onesti. Nella presentazione è scritto che "il corpus opere che la curatrice Federica Lazzarini individua in condivisione con l’artista, informa non solo dell’abilità e della perizia tecnica di Silvia Fiorentino nell’impiego della vasta gamma dei materiali utilizzati, ma consente al visitatore di vivere in prima persona quella che appare una complessa e attraente dialettica dell’arte. Le creazioni, che appaiono come in un continuo divenire, vedono la ceramica come componente privilegiata ma restituiscono tutto il fascino anche della carta, del segno pittorico, della poesia visiva e della giustapposizione materica. Il corpus opere conduce il visitatore all’interno delle architetture emozionali edificate dall’artista principalmente attraverso il linguaggio installativo, linguaggio che diviene tassello di un lessico del tutto personalistico fatto di simboli, riferimenti archetipici e racconti poetici, in grado di offrire inedite decodifiche dell’universo naturale e umano e che, per i continui rimandi alla sfera arcaica, si trova a dialogare con gli affascinanti ambienti del sito archeologico fermano".