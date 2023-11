Eurolex cerca tre direttori per centro d’accoglienza

Eurolex Servizi srl impresa sociale, di Pesaro, ricerca 3 direttori per centro di accoglienza migranti con uno tra i seguenti titoli: laurea L-87 servizio sociale o politiche sociali con abilitazione; laurea L-39 servizio sociale con abilitazione; laurea Lm-51 pscicologia con 2 anni di esperienza attinente; laurea magistrale con 3 anni di esperienza attinente. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. La persona che si candiderà a ricoprire uno di questi incarichi dovrà essere automunita, in possesso della patente B, disponibile a trasferte in ambito provinciale. Il contratto proposto è a tempo determinato e pieno, con orario 9-1314-18. E’ possibile inviare il proprio curriculum vitae a servizilavoro@eurolexservizi.it o contattare il numero 0721 453709. Il centro per l’impiego di riferimento per questo annuncio è quello di Fano. Di seguito i contatti: email centroimpiegofano.ido@regione.marche.it; pec regione.marche.centroimpiegofano@emarche.it; telefono 0721818470.