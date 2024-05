Europee, in pista. Michele Franchi e Umberto Trenta

Di pari passo alle amministrative, si andrà alle urne anche per le prossime elezioni europee. Se da un lato il Pd ha deciso di candidare Michele Franchi, sindaco di Arquata, dall’altro invece Umberto Trenta di Azione è già pronto a scendere in campo con il Movimento dei Repubblicani Europei. Nel primo caso a schierare il 44enne nella partita per un posto al parlamento europeo, difficile però da raggiungere, è stata la stessa segretaria dem Elly Schlein. Il Pd qui ha deciso di mettere in campo un terzetto di profili marchigiani completato dall’ex deputata e sottosegretaria Alessia Morani e Matteo Ricci. Quest’ultimo sindaco uscente di Pesaro. Un rapporto di amicizia, quello tra Franchi e la Schlein, che va avanti fin dai tempi dell’università a Bologna dove i due si conobbero per poi condividere un percorso politico che li avrebbe visti negli anni successivi diventare protagonisti. La candidatura del sindaco di Arquata rientrerebbe in una strategia volta a sottrarre a Ricci quei voti che lo stesso avrebbe potuto conquistare nella provincia di Ascoli e nel sud delle Marche, grazie ai buoni rapporti esistenti con Luciano Agostini, altro noto esponente del Pd. Oltre a Franchi la tornata elettorale vedrà impegnato Umberto Trenta. "Credere in una Europa unita e più forte dei nazionalismi divisivi", aveva commentato il 70enne ex consigliere regionale nel giorno della presentazione della sua candidatura. L’alleanza tra il partito di Calenda e i Repubblicani cosituirà una sinergia sul medio-lungo periodo che poi verrà portata avanti anche dopo le europee. La scelta di Trenta aiuterà a rivalutare le Marche facendole uscire dall’isolamento. Una regione in grado di poter rivestire un ruolo strategico all’interno della politica sviluppata attorno al Mediterraneo.

mas.mar.