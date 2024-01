Express line service ricerca autista per consegne

Express line service srl di Massignano (Ap) ricerca autista per consegne e montaggi, che non abbia più di 35 anni. E’ richiesta preferibilmente la patente C. La proposta di contratto è a tempo determinato per 2-3 mesi (rinnovabile e trasformabile) ed orario a tempo pieno. I contatti diretti: 0735 778866, email amministrazione@els.srl. Per rispondere a questo annuncio o per avere maggiori informazioni è, però, necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Fermo. Il codice dell’annuncio è 332100. Il centro per l’impiego di Fermo risponde ai numeri telefonici 0734/212656 - 0734/212670. Altrimenti è possibile inviare una email a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it

o una Pec a regione.marche.centroimpiegofermo@emarche.it.