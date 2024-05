Facilitatore digitale in soccorso: due appuntamenti a Grottammare

La pubblica amministrazione a portata di click per facilitare il disbrigo di pratiche burocratiche che fanno parte della quotidianità. Con questa finalità sono in partenza a Grottammare due nuove iniziative di formazione gratuita a cura del Facilitatore digitale, il servizio con cui la Regione Marche apre ai cittadini il mondo dei servizi informatici e digitali. La prima proposta riguarda il rinnovo delle patenti di guida: come accedere al portale dell’automobilista e come effettuare i pagamenti con Pago PA. Il corso si terrà martedì 7 maggio. Il martedì successivo, 14 maggio, il progetto formativo riguarderà gli strumenti digitali messi in campo da Regione e Comuni: quali sono e come usarli. La partecipazione ai corsi è libera e gratuita. Entrambi si terranno nella Sala consiliare ed avranno durata di 3 ore, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Informazioni e prenotazioni al numero 0735.739267