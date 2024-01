Falcioni e Vagnoni di nuovo nel Pd:: "Al lavoro per la città" Felicia Laura Vagnoni e Stefano Falcioni, sospesi dal Pd per due anni, sono stati riammessi. Il commissario Camela li accompagnerà al congresso e Falcioni promuoverà un dialogo trasparente tra Pd e 5 Stelle. Rimando al mittente l'accusa di non essere trasparente.