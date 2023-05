Falegname, gruista, attrezzista e autista

Nella provincia di Ascoli si ricerca falegname e verniciatore di pannelli per azienda nella zona di Offida. Per azienda della provincia di Ascoli Piceno si ricerca anche attrezzista meccanico e operatore cnc under 30 o con esperienza nel ruolo. E’ richiesto il diploma ad indirizzo tecnico o una buona manualità. Sempre in Provincia azienda ricerca cucitrice da impiegare a tempo pieno con una minima esperienza nel ruolo. Ancora azienda edile della provincia di Ascoli Piceno ricerca escavatoristagruista qualificato con pluriennale esperienza nel ruolo. Un’altra impresa edile della provincia di Ascoli Piceno ricerca autista con patente E per bilico ribaltabile e richiede esperienza nel ruolo. Per candidadarsi a ricoprire questi incarichi è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto (centroimpiegosanbenedett[email protected]).