Farfalla d’oro a Nicoletta. Il trionfo di ’Ali di carta’

‘Ali di carta’ è il titolo della canzone vincitrice della 31ª edizione della Farfalla d’Oro di Offida. A dare voce alla canzone la bellissima voce di Nicoletta Merlonghi, 9 anni, di Castel di Lama, che ha conquistato il primo premio dell’edizione 2024; al secondo posto si è piazzata la canzone ‘Ci sarà un po’ di voi’ di Nicole Albanesi, anche lei 9 anni di Castel di Lama, mentre al terzo posto ’L’Orso con il ghiacciolo’, interpretato da Sofia Di Gennaro, 10 anni di Mosciano Sant’Angelo. Il premio simpatia istituito dal Resto del Carlino e consegnato dalla giornalista Maria Grazia Lappa è andata alla piccola e simpaticissima Ginevra Lattanzi, di 4 anni, di Colli del Tronto, che si è esibita con il brano ’Il Panda con le ali’. L’evento, giunto alla 31a edizione, è stato organizzato dal Comitato ‘La Farfalla d’Oro’, presieduto da Sabina Premici in collaborazione con l’amministrazione comunale di Offida, la Pro Loco, l’Istituto Musicale ‘Giuseppe Sieber’ ed il Corpo Bandistico ‘Città di Offida. Tra gli organizzatori: Giancarlo Premici, Umberto Svizzeri, Alessandro Premici, Monica Longo, Valeria Svizzeri, Antonella Ciabattoni, Silvia Premici, Gianpietro Grandoni e Pasquale Premici. La giuria che ha votato i brani in gara è stata costituita da: Carl Fanini, Giuseppe Brandimarti, Giorgia Pulcini, Eldo Zazzetti e Francesco Straccia. I cantanti in erba che si sono esibiti sul prestigioso palcoscenico del teatro Serpente Aureo sono stati: Ginevra Lattanzi (Colli), Sofia Di Gennaro (Mosciano Sant’Angelo), Anita Maria Sallustio (Castel di Lama), Aylen Cameli (Offida), Carlotta Pasquali (Offida), Diego Pulcini (Ascoli), Yasmine Manai (San Benedetto), Nicoletta Merlonghi (Castel di Lama), Alessandro Massi (San Benedetto) e Nicole Albanesi (Castel di Lama). Durante la serata è stato consegnato il premio ‘La Farfalla d’Autore’ all’attore ascolano Andrea Di Luigi che si è esibito sul palco. Bravissimi anche i bambini del Coro che hanno deliziato gli intervenuti con i loro brani: Angelica Gonzales Paz, Francesca Carosi, Flora Mariano, Roberto Di Nicolò, Chiara Peroni, Matteo Iezzi, Daniele Iezzi, Nicole Monne, Noemi Monne, Giorgia Peroni, Stefano Maria Lupi, Mata Lupi, Anna Lupi, Valerio Laudadio, Enrico Sabatini. La serata è stata condotta da Marica Cataldi e Mauro Moretti; ad intrattenere i presenti il mago Pierre e i dottori clown dell’associazione ‘Il Sole di Giorgia’. Il ricavato della serata è stato devoluto completamente all’associazione ’Il Sole Di Giorgia’ e all’Avis di Offida.