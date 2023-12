Farmacia dei servizi: il bilancio: "Abbassamento delle liste d’attesa"

Sono 40, nel Piceno, su 300 a livello regionale, le farmacie che hanno partecipato alla sperimentazione della ‘farmacia dei servizi’ iniziata lo scorso primo giugno. A sei mesi Federfarma ha fatto il punto sull’attività fino ad ora svolta, attraverso cinque incontri provinciali che hanno coinvolto più di 450 farmacisti, in presenza e in streaming. "Nella provincia – dice la presidente di Federfarma Ascoli, Patrizia Righetti – in 40 farmacie hanno aderito alla sperimentazione. Credo, dunque, che ci sarebbero ancora dei numeri da aggiungere". Per quanto riguarda i servizi erogati, la Righetti spiega come ‘"ci sia stata una buona risposta da parte dei cittadini, sia per il servizio di telemedicina con l’effettuazione di elettrocardiogramma, holter cardiaci e pressori che già le farmacie eseguivano, ma che sono stati fatti anche nell’ambito della farmacia dei servizi (gratuitamente ndr). L’auto spirometria – continua –, invece, nel Piceno è stata pari quasi a zero, ma a livello regionale sono state fatte in numero ridotto. Per quanto riguarda i servizi cognitivi come l’aderenza alla terapia, dal primo dicembre siamo partiti con il vaccino contro l’herpes zoster che riguarda un numero ancora più limitato di farmacie, 120 a livello regionale con il Piceno in coda. Comunque possiamo dire che la risposta del cittadino è positiva, c’è un abbassamento delle liste d’attesa".

Anche il presidente di Federfarma Marche, Marco Meconi, esprime soddisfazione "per avere incrementato l’offerta alla popolazione di servizi di telemedicina, sia nel campo cardiologico che nella spirometria". Nelle Marche sono state eseguite più di 3.600 prestazioni cardiologiche con 750 pazienti indirizzati al medico di medicina generale per approfondimenti diagnostici, mentre oltre 1.600 cittadini sono stati coinvolti in un percorso di aderenza alla terapia per valorizzare l’aspetto terapeutico. Infine, per quanto riguarda la campagna vaccinale, antinfluenzale e anti Covid-19, la stessa è in svolgimento nelle farmacie che primeggiano, a livello nazionale, per quella contro l’herpes zoster per la quale ci sono 500 vaccini per le 120 farmacie che hanno aderito, mentre i vaccini contro il Covid-19 sono solo tre farmacie, ad Ascoli, a effettuarli.

