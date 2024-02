Fervono i preparativi per le due sfilate di carnevale

Fervono i preparativi per ultimare i carri allegorici che domenica animeranno la prima sfilata del carnevale di Montefiore. Domenica 11 e martedì 13 febbraio le altre due sfilate. Per la prima volta, in occasione del 40° anniversario, il carnevale di Montefiore offrirà 3 giornate di divertimento. Saranno sei i carri partecipanti: via Trieste con La pantera rosa, San Giovanni Band con Barbie, piazza della Repubblica con Banda Bassotti, via Gentile con Dragon Ball, Molino & Marconi con Batman, Rotella con SPQR. Oggi alla presenza di tutti i rappresentanti, si terrà il sorteggio che decreterà l’ordine della sfilata. Domani piazza della Repubblica sarà animata anche dalla seconda edizione del Carnevale dei bambini con spettacoli circensi, laboratori, baby dance e foto con mascotte. La proloco allestirà originali punti ristoro lungo il percorso. Saranno più stringenti i controlli sul fronte della sicurezza dei carri e saranno attivati i presidi agli ingressi del paese al fine di garantire una maggiore tutela verso tutti i partecipanti. Ampio contributo da parte dell’amministrazione comunale, delle forze dell’ordine, della locale croce verde, associazioni cittadine, Giacche verdi e gruppi di volontariato.