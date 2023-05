’Festa degli incontri’ Un pomeriggio di allegria e preghiere

Una grande festa con tanti ragazzi, abbracciati e uniti dalla fede.

La ’Festa degli Incontri 2023’, che ha riunito tutti i gruppi dell’Azione Cattolica delle parrocchie dell’Arcidiocesi di Fermo, sabato ha riempito di canti, colori, allegria e suoni la bocciofila di via Spagna a Monte Urano. Una partecipazione veramente importante con tanti ragazzi che vivono la vita delle rispettive parrocchie e hanno trascorso uno splendido pomeriggio insieme.

Subito dopo le 15 c’è stato il saluto del primo cittadino di Monte Urano, Moira Canigola, che ha fatto gli onori di casa per poi passare alla preghiera iniziale.

Subito dopo il programma si è diviso in ugual modo tra i ragazzi insieme ai propri educatori che hanno svolto tutti i giochi e le attività in programma all’interno della bocciofila e gli adulti.

Questi ultimi hanno avuto l’opportunità attraverso l’associazione ’L’Alveare’ di conoscere e apprezzare le bellezze di Monte Urano, visitando i vari musei, le mostre, il Municipio e la parte più antica rappresentata dal Castello. Non solo dunque un percorso dio gioia e preghiera per i ragazzi ma anche culturale per i più grandi. Tutti insieme si sono poi ritrovati per condividere il momento della Santa Messa e in tanti sono rimasti anche per la cena finale prima che la festa fosse dichiarata conclusa. Un bel momento dunque che è stato possibile grazie al lavoro e all’organizzazione della parrocchia e del gruppo Azione Cattolica di Monte Urano che hanno avuto il compito di ospitare tutte le altre realtà, permettendo loro di vivere una giornata assolutamente speciale.

Roberto Cruciani