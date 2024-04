Festa del 25 Aprile, a Monteprandone un evento dedicato alle nuove generazioni

In occasione della festa di Liberazione dell’Italia, l’amministrazione comunale di Monteprandone organizza un’iniziativa per promuovere nei giovani la consapevolezza di quanto difficile sia stato il percorso che ha portato alla nascita della Repubblica, della Costituzione e della libertà degli Italiani. L’evento ’C’era una volta. Storie e memorie della lotta di liberazione’, organizzato in collaborazione con l’istituto comprensivo e l’Anpi di Ascol e il patrocinio della Provincia, si terrà domani, alle ore 10, al Centro Pacetti di Centobuchi. Dopo i saluti del sindaco Sergio Loggi e della dirigente scolastica Roberta Capriotti, due autori locali, Valentina Costantini e Giovanni Rossi, partendo da episodi di vita dei propri avi, dialogheranno con Rita Forlini, docente di storia contemporanea dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche. Insieme ricostruiranno il periodo storico che ha portato l’Italia ad essere un paese democratico.