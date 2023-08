Festa della Madonna delle Grazie a Spinetoli

Da domenica 3 fino al 10 settembre si terrà la Festa della Madonna delle Grazie, venerata nell’omonimo Santuario dell’Icona a Spinetoli. La festa si aprirà alle 20.30 di domenica con una rassegna di canti dedicati alla Madonna, a cura del suggestivo Coro Magnificat diretto dalla Maestra Mara Mattioli. Lunedì 4, sempre alle 20.30, si terrà un pellegrinaggio dal Santuario dei Dehoniani di Pagliare per la Pace e la Salvaguardia del Creato, mentre martedì 5 settembre don Decio Cipolloni, vicario generale emerito della Prelatura di Loreto, terrà un’interessante conferenza sul tema del culto mariano nelle Marche; nello stesso giorno, ci sarà la predicazione del triduo con don Francesco Cristofaro, di Lamezia Terme, presbitero, scrittore e conduttore TV . La sera di mercoledì 6 settembre, sarà celebrata la messa in suffragio dei reduci di guerra, affidati dalle preghiere dei famigliari alla protezione della Madonna di Spinetoli. Giovedì 7, il calendario liturgico prevede il rosario e la messa, che verranno trasmessi in diretta su Radio Maria, e la tradizionale processione e benedizione delle auto, mentre venerdì 8 pomeriggio le preghiere saranno dedicate alle persone anziane, malate e con disabilità. In concomitanza della Festa dell’Uva e della sagra di Spinetoli, sabato 9 si terrà la messa e la benedizione dei carri allegorici dell’uva. La festa si concluderà domenica 10 alle 17:30 con la celebrazione presieduta dal vescovo Gianpiero Palmieri.