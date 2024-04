Festa di San Basso show a Cupra . Dalla maratonina alla musica

I cittadini cuprensi hanno vissuto ieri uno dei momenti più alti a livello religioso e non solo, in occasione della Festa del patrono San Basso. Il paese si è animato fin dalle prime ore del mattino con l’arrivo della banda Città di San Benedetto, che ha accompagnato la processione al mare con la reliquia del Santo nel giorno della festa della traslazione del corpo di San Basso dalla pieve al castello di Marano. I festeggiamenti religiosi, a ogni modo, erano già iniziati dalla domenica delle Palme, con molte messe giornaliere, la processione del Cristo morto, la veglia pasquale fino a ieri quando centinaia di fedeli hanno preso parte alla processione che si è snodata lungo le vie del paese di Marano e poi fino a scendere al mare e a tornare nella chiesa di San Basso, dove il vescovo Carlo Bresciani, dopo la benedizione al paese, alle attività, ai lavoratori, implorando l’apertura verso l’umanità, ha celebrato la Messa alla presenza del sindaco Alessio Piersimoni, di rappresentanti comunali, delle forze dell’ordine: carabinieri, marina militare, polizia locale e poi la protezione civile e membri del comitato per i festeggiamenti del patrono.

Al centro del cartellone delle iniziative civili, senza dubbio la Marà…tonina, gara podistica competitiva sotto egida Fidal di 9,9 chilometri che ha visto la vittoria di Stefano Massimi (Atletica Vomano) che ha preceduto Matteo Pantoni (Atletica Potenza P.) e Lorenzo Pecorale (Amatori Teramo). La partenza si è avuta alle 9 dai campi da tennis in lungomare Romita. A coronamento anche diverse attività tradizionali, come la gara di ‘nugiucchetta, poi la musica fino a sera con la band tribute Max Pezzali 883, la band tribute dei Beatles con i ’Tre Crosswalkers’, molto spazio anche per i bambini con spettacoli di giocoleria e alla fine il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Marcello Iezzi