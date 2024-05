Festa grande per l’emittente Telecavocolor

Una serata entusiasmante per i 50 anni di fondazione della Telecavocolor- TVP: si sono ritrovati giornalisti, tecnici, annunciatrici, registi di quella che fu la prima vera televisione libera italiana. Un’emittente nata per la lungimiranza di Ciabattoni, Valeri e Socillo, su imput di Alfredo Giammarini, con il coordinamento di Elvio Merli e il capo tecnico Pietro Pilota, ma che poi è diventata la più vista e professionale della tv privata. Durante l’incontro, tenutosi al Club 23, sul lungomare di San Benedetto, presente il sindaco Antonio Spazzafumo per portare i saluti della città, giornalisti e tecnici hanno ricordato i personaggi che oggi non sono più tra noi e rispolverato i più curiosi retroscena di servizi giornalistici, aneddoti di servizi speciali e di eventi sportivi. Una storia tutta cittadina che ha contribuito a far crescere anche culturalmente la città di San Benedetto.