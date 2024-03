Feste con gusto: "Uova e colombe, le delizie artigianali. Ecco cosa piace di più"

Dalle uova di cioccolato personalizzate, con dentro la propria sorpresa preferita, a quelle con gusti particolari come l’Anisetta Meletti o il caramello. Dalle colombe ai frutti di bosco a quelle al pistacchio, che indubbiamente rappresentano la moda del momento. Quella che si sta avvicinando sarà, a tutti gli effetti, una Pasqua da leccarsi i baffi, con i dolci che ovviamente non mancheranno sulle tavole degli ascolani. E le pasticcerie si stanno preparando per i giorni clou, quelli dei preparativi. La vendita delle uova e delle colombe, in realtà, deve ancora decollare considerando il fatto che tante famiglie ci penseranno solo all’ultimo momento, ma in città c’è davvero l’imbarazzo della scelta. "Purtroppo, i centri commerciali fanno la voce grossa, con prezzi shock che ovviamente penalizzano, di conseguenza, le piccole attività cittadine – spiega, però, Stefano Marini, titolare dell’omonima pasticceria di Campo Parignano –. Speriamo, comunque, che la gente capisca che con un euro in più si mangiano prodotti maggiormente di qualità. Quest’anno, da noi, ci sono tante sorprese e uova da incartare. Per ora sta andando maggiormente l’uovo al latte marmorizzato al fondente. Per quanto riguarda le colombe, invece, si può davvero spaziare: prepariamo quella classica, quella ai marroni, oppure ai frutti di bosco e al pistacchio. Il nostro cavallo di battaglia, però, è la colomba al cioccolato, davvero insuperabile".

Ampia scelta anche alla pasticceria ‘Angelo’. "Oltre ai gusti tradizionali – rivela la titolare Eleonora Balestra –, tra i quali spiccano il Marron glacé, pera e cioccolato, ma anche il pistacchio, da quest’anno abbiamo anche inserito le uova all’Anisetta Meletti e quelle al limone e cioccolato bianco. Le vendiamo in due formati, sia da un chilo che da mezzo. Le feste sono state molto attaccate tra loro e questo, fino ad ora, non ci ha aiutato. Ma in questi giorni siamo convinti che le vendite decolleranno. Auguro a tutti una bella Pasqua colorata, floreale e divertente".

Tante novità anche nelle attività che si trovano in vallata. "Oltre alle colombe, sulla tavola non potranno mancare le pizze con il formaggio e le pizze dolci, all’insegna della tradizione – precisa, infatti, Sergio Schiavi della pasta all’uovo ‘Italia’ di Stella –. Ovviamente, è doveroso anche mangiare i piconi, che da noi sono squisiti". Tornando alle uova e alle colombe artigianali, i prezzi variano a seconda delle dimensioni dei prodotti e delle tipologie: si parte da un minimo di quindici euro ma si può arrivare anche a superare i cinquanta. Insomma, sarà una Pasqua per tutti i gusti (tanti) e anche, è il caso di dirlo, per tutti i portafogli.

Matteo Porfiri