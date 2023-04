Festival della Canzone Ascolana, tutto pronto per la 18esima edizione

Tutto pronto per la 18esima edizione del Festival della Canzone Ascolana che si terrà sabato 15 aprile alle ore 21 al Teatro Ventidio Basso. Questo l’elenco delle canzoni finaliste e gli interpreti che si esibiranno sabato prossimo in una serata che vedrà come super ospite il rapper ascolano Favius Ciurciu. "Balla Asculà" interpretata da Carla Villi con coro; "Iesce Luna" di Giuseppe Celani; "Nen te pense più" cantata da Endrio Di Girolamo e Roberto Cruciani; "Furia cià chi s’accuntènta" interpretata da Le Singer Ladies; "Lu carnevale ascolano" di Stefania Rosati con coro; "S’è ‘ddërmite l’asculà" cantata da Daniele Di Flavio; "Cientemila sorrise" di Luigi Coccia; "Dópe lu corona" di Lycia Gissi; "Via d’Ancaria, 25 (Robbè) interpretata da Roberto Seghetti; "Era ‘na vódda" cantata da Stefano Ferretti & Rannla; "Nesciuna nasce m’barate" dei Soliti Ignoti con special guest Vincenzo Antonicelli al sax. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro in Piazza del Popolo e online su Vivaticket e Happyticket.

