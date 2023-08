Festival Marchestorie, show a Castel Trosino

Il borgo di Castel Trosino torna ad illuminarsi grazie al festival Marchestorie e alla tre giorni programmata dal primo al 3 settembre dal titolo ‘La regina, il cavalier, l’arme e l’amore’. Ieri mattina all’Arengo nella sala De Carolis è avvenuta la presentazione dell’iniziativa. "Questo è un progetto voluto dalla regione Marche – commenta l’assessore agli eventi Monia Vallesi –, e come comune abbiamo subito risposto positivamente al bando presentando la nostra caratteristica Castel Trosino. Il programma previsto abbraccerà tutto il borgo e consentirà di promuoverlo rientrando nella visione di Ascoli come città metromontana. Partecipando agli spettacoli e ai momenti che si susseguiranno inoltre sarà possibile ammirare gli splendidi paesaggi che contraddistinguono da sempre questo territorio. Restiamo impegnati nel mostrare ampie vedute alle bellezze presenti anche fuori dal centro cittadino". Alla migliore realizzazione hanno prestato il prezioso contributo anche la nota Compagnia dei Folli e Comete impresa sociale. La partecipazione agli spettacoli allestiti nel corso delle tre serate è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria sul portale Marchestorie nella sezione dedicata a Castel Trosino.

"La nostra compagnia è nata proprio in questo borgo – afferma Mauro Orsini –, quindi ci troveremo sicuramente nel nostro habitat naturale. Ci portiamo dietro da tempo questo retaggio che ci ha accompagnato poi anche negli spettacoli fatti fuori. L’opportunità di poter riproporre la valorizzazione di questo luogo per noi è importantissimo. Siamo al terzo anno e ringraziamo il comune di Ascoli che ha sposato il progetto. Ci esibiremo all’interno del borgo riproponendo antiche leggende: quest’anno andrà in scena quella legata alla regina di Castel di Trosino. Questo sarà lo spunto dello spettacolo che ruoterà attorno al tema dell’amore tra teatro e musica". A ciò si aggiungeranno laboratori ed escursioni rivolti a grandi e piccini. "Ci saranno delle attività collaterali – spiega Roberto Paoletti di Comete impresa sociale –, con momenti di pittura improvvisata nei pressi della diga di Castel di Trosino. Per i più piccoli quindi abbiamo previsto dei laboratori tematici come la produzione di un elisir d’amore. Il secondo giorno proporremo un gioco dell’oca medievale e la domenica invece faremo un’escursione in questi posti insieme all’unione non vedenti".

Massimiliano Mariotti