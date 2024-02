Fibromalgia, sala gremita per l’incontro

Una sala gremita, quella dell’aula consiliare di viale De Gasperi, in occasione del convegno sul trattamento della sindrome fibromialgica, patrocinato dal comune di San Benedetto e dal Bacino Imbrifero Montano del Tronto. All’evento, organizzato dall’Associazione Fibromialgia Italia – Odv della dottoressa Antonella Moretto e dal consigliere comunale Stefano Muzi, si sono prenotate oltre novanta persone. "Abbiamo voluto – commenta il consigliere Muzi - che la casa civica diventasse per qualche ora un luogo di informazione e formazione medico-scientifica relativamente ad una patologia annichilente come la fibromialgia, la malattia silenziosa dai cento sintomi e dai dolori diffusi, che coinvolgono muscoli e legamenti di tutto il corpo. Chiedo all’amministrazione di creare su un’aiuola comunale una farfalla come simbolo di sensibilità". La fibromialgia è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento che colpisce da 1,5 a 2 milioni di italiani.