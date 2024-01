ficcadenti attacca

Il dirigente dell’Ambito XXIII Luigi Ficcadenti replica alle parole del presidente dell’Unione Alessandro Luciani. "Sono rimasto sorpreso – dichiara – nel leggere il mio nome nel comunicato del presidente Alessandro Luciani. Non è vero che ho dato la mia disponibilità a rimanere come volontario. Nessuno mi ha chiamato per chiedermi la disponibilità e soprattutto dopo 22 anni come Coordinatore Ats23 e responsabile delle Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto e 15 anni dipendente del comune di Castel di Lama, nessuno mi ha mai chiesto consigli sul come traghettare il Coordinamento e il Servizio Politiche Sociali dell’Ats 23. Ringrazio sentitamente i sindaci e gli assessori alle Politiche Sociali, anche se non ho avuto il piacere di sentirli".