Fifa Security, pari amaro

Nella 20esima giornata di campionato di Serie B, la Fi.Fa. Security Unione Rugby pareggia fuori casa contro il Rugby Gubbio 27-27. L’avvio del match è equilibrato. La formazione messa in campo dal coach Lobrauco vedeva diversi atleti infortunati, ma a dimostrazione che la buona preparazione tecnica applicata sta facendo crescere tutti i ragazzi, la squadra è risultata solida in difesa e briosa in attacco. Durante i primi 40 minuti, l’Unione Rugby realizza tre mete con Fratalocchi e Palavezzati, tutte trasformate da Perna che piazza anche un calcio di punizione e chiude sul 17-24 a favore dei rossoblu. Nella ripresa il gioco si concentra maggiormente a centrocampo, con il Gubbio che cerca di trovare qualche passaggio libero ma viene sempre fermato dai sambenedettesi. L’Unione guadagna un calcio di punizione e Perna realizza, ma dopo pochi minuti anche il Gubbio guadagna 3 punti, portando il punteggio sul 20-27. Quando ormai il tempo era scaduto, l’arbitro commette un errore, assegnando una meta al Gubbio, che ne approfitta e chiude il match sul 27 pari. La formazione scesa in campo: Russo, Muratore, Di Marcantonio, Del Prete, Fratalocchi, Valentini, Coppa, Mistichelli, Alesiani, Genovese, Sioli, Fulvi, Palavezzati, Servadio, Perna. A disp.: Tallè, Di Donato, Ferretti, Di Bartolomeo, Nogueira, Scarpantonio, Vaccari. Il prossimo appuntamento per la FiFa Security sarà domenica, ancora fuori casa contro Rugby Pieve.