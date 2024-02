Finiscono fuori strada, un uomo e una donna al pronto soccorso

Un uomo e una donna, che viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, sono volati fuori strada lungo la provinciale Valtesino in territorio di Cossignano. L’incidente è accaduto poco dopo le ore 13 di ieri nei pressi dell’incrocio in località il Ponte. La vettura, dopo essere finita fuori dalla carreggiata, ha attraversato una strada poderale ed ha percorso un centinaio di metri lungo un terreno arato, dove i due occupanti sono stati soccorsi dall’equipaggio della potes-118 di San Benedetto e dai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo. La centrale operativa del 118 di Ascoli, considerata la dinamica dell’incidente e le condizioni della donna, N. M. di 57 anni, ha attivato anche l’Eliambulanza che è atterrata nei pressi del luogo del sinistro, ma poi i sanitari hanno ritenuto che entrambi i pazienti potevano essere gestiti dal pronto soccorso di San Benedetto, dove sono stati trasportati in codice giallo. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.