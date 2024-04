Finti addetti della Ciip per entrare nelle case. Segnalazioni in via Alfortville a Porto d’Ascoli

Spacciandosi per addetti della Ciip entrano in casa per eseguire prelievi di acqua e compiono furti. E’ accaduto in alcune abitazioni di via Alfortville in zona Agraria a Porto d’Ascoli. Sulle segnalazioni sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, ma intanto i vertici della Ciip lanciano l’allarme e mettono in guardia i cittadini dai rischi di truffe e precisa che non si rileva alcuna contaminazione di mercurio e cloro nelle acque e che in nessuna circostanza il personale dipendente è autorizzato a richiedere somme di denaro. "Ricordiamo che l’azienda non effettua controlli sulla qualità dell’acqua a domicilio, né manutenzioni o riparazioni sugli impianti post-contatore. Il personale dipendente che si reca presso le abitazioni per eseguire le letture dei contatori, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e tutti i clienti possono chiedere che gli venga esibito. Nel dubbio chiamare il numero verde 800-216172".