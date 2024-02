Fioccano cuori per San Valentino

E’ in arrivo San Valentino e una bella iniziativa è stata organizzata dall’associazione ‘Acams’, che unisce i commercianti e gli artigiani di Stella e Monsampolo, sotto la guida del presidente Sergio Schiavi. In queste ore, infatti, sono stati allestiti due cuori luminosi sul territorio: uno proprio a Monsampolo, nel giardino di via Cavour, e l’altro nella frazione di Stella, in piazza Falcone e Borsellino. Gli innamorati potranno scattare una foto davanti ai cuori e poi postarla su Facebook taggando ‘Acams Stella’ entro le 23 di mercoledì 14 febbraio. Chi otterrà più like vincerà un buono acquisto del valore di cinquanta euro da utilizzare nelle attività del territorio. Decisamente una bella opportunità, dunque, per scattare una foto romantica con la propria dolce metà e concorrere, allo stesso tempo, alla vittoria del premio. Questa è solo una delle tante iniziative organizzate dall’associazione, che raggruppa esercenti sia di Stella che di Monsampolo.

m.p.