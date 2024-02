Foibe: il ’Giorno del ricordo’

’Foibe e esodo. Una tormentata pagina del Novecento italiano’ è il filo conduttore di un incontro che si terrà a Grottammare nella ricorrenza del ’Giorno del ricordo’. Un’occasione per apprendere e approfondire ciò che è accaduto in quelle ’terre contese’. Un territorio che è stato segnato da tensioni e conflitti, dove s’intrecciano, fascismo di confine, occupazione tedesca e comunismo jugoslavo. Una storia terribilmente complicata che troppo spesso viene ridotta a generiche ricostruzioni. Per comprendere come si sono svolti i fatti storici, domani il Comune di Grottammare, in collaborazione con l’Associazione Blow Up, ha organizzato una conferenza dal titolo ’Dall’esodo all’accoglienza. I centri di raccolta per i profughi istriani-dalmati e fiumani’ che sarà tenuta dallo storico Costantino Di Sante dell’Università degli studi del Molise. Inizio ore 21 presso l’Ospitale casa delle associazioni paese alto di Grottammare. Ingresso libero.