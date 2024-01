Fondi persi per la vasca esterna: "Perché non chiedere al ministero?"

"Perché il comune non ha scritto al Ministero dello Sport dopo l’ennesimo finanziamento perso per la piscina?" E’ la domanda di un’infuriata Luciana Barlocci, che intende sapere come mai l’amministrazione comunale non abbia chiesto chiarimenti al governo quando ha saputo che il comune di San Benedetto non rientrava tra i beneficiari del bando ‘Sport e periferie 2023’, la cui graduatoria veniva pubblicata a dicembre. "Se fossi stata nel vertice comunale avrei cercato immediatamente spiegazioni sul perché, per la terza volta, non siamo riusciti ad ottenere risorse per la riqualificazione della piscina esterna. La prima volta è accaduto durante l’amministrazione Piunti, poi a quella guidata da Spazzafumo, che nel gennaio 2023 ha ricevuto la bocciatura del Coni. Il comitato olimpico ha chiesto dei correttivi e l’amministrazione ha affidato ad un tecnico esterno l’incarico di redigere un nuovo progetto che tenesse conto di quelle indicazioni". E infatti, il Coni aveva espresso parere favorevole all’ultimo elaborato. "Invece non siamo rientrati in graduatoria – continua Barlocci – ma mi risulta che il comune non abbia cercato delucidazioni al ministero competente. Francamente lo trovo inaccettabile: mi sembra una forma di estremo disinteresse nei confronti di una vicenda che attende di essere risolta da oltre 10 anni. Qui si va allo sbaraglio. L’amministrazione ammetta che non sa che pesci prendere".