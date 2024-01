Fondo per gli orfani dei dipendenti. L’aiuto della Banca del Piceno

Giornata importante per la Banca del Piceno quella vissuta in occasione della consegna dei riconoscimenti agli ex dipendenti e della presentazione del Gruppo giovani soci. La cerimonia si è svolta nella sede centrale ad Acquaviva Picena. Sei ex dipendenti ora in pensione premiati: Marino Amadio, Maurizio Caponi, Luciano Capriotti, Filippo Nespeca, Adriano Passaretti, Maria Teresa Vagnoni. A seguire c’è stato il ricordo, commosso, di Marianna Capannelli e Maria Paola Censori, venute a mancare prematuramente nel corso del 2023. "La Banca del Piceno deve la propria crescita al lavoro costante della struttura – ha sottolineato Alfio Bagalini, presidente della Banca del Piceno –. La nostra banca ragiona e agisce come una comunità, una famiglia, forte del contatto diretto con clienti e soci. E questo lo dobbiamo ai nostri dipendenti, che ringrazio. Un ringraziamento speciale a chi è andato in pensione dopo decenni di onorato lavoro. E ricordiamo anche coloro che durante il 2023 ci hanno lasciato". Claudio Censori, vice presidente della Banca del Piceno ha aggiunto: "Il vostro lavoro ha permesso alla nostra Banca di potersi sviluppare e al territorio di aumentare il benessere delle famiglie e delle aziende". Il presidente Bagalini ha poi annunciato un fondo destinato agli orfani dei dipendenti per completare il percorso di studi: "Il Consiglio d’amministrazione all’unanimità ha approvato il regolamento che prevede un supporto economico a fondo perduto per completare gli studi superiori e l’Università destinato agli orfani dei nostri dipendenti. Un unicum nel mondo delle Banche di credito cooperativo raggruppate da Iccrea". A seguire è avvenuta la presentazione del Gruppo giovani soci della Banca del Piceno al cui interno potranno collaborare i soci al di sotto dei 40 anni. L’iniziativa è portata avanti nel Cda dalla consigliera Claudia Gabrielli. Il vice direttore generale Gabriele Illuminati ha coinvolto sei giovani soci presenti in sala: Giampaolo Fagotti, Andrea Finistauri, Diana Giuliani, Fabrizio Roscioli, Alessandro Savino, Giorgia Troiani.