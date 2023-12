Forza Italia non cambia Marcozzi alla segreteria

Il congresso provinciale di Forza Italia a Fermo, un evento che ha definito una nuova direzione per il partito nella regione, ha visto l’elezione di Jessica Marcozzi a segretario provinciale per acclamazione. La kermesse tenutasi all’hotel Royal di Lido di Fermo dalle 16 alle 20, ha riunito oltre 240 partecipanti tra soci, amministratori e sostenitori, in un’atmosfera di fervente coinvolgimento e visione condivisa. Il congresso si è aperto con un tributo a Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia, "Forza Italia si candida a continuare ad essere protagonista dell’azione di governo nel nostro paese, ha spiegato Marcozzi, Siamo al governo di questo paese e di questa regione in maniera leale, con grande senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni, senza personalismi o protagonismi individuali, lavorando sempre al servizio dei cittadini". Altri gli interventi nel corso del congresso presieduto dall’onorevole Deborah Bergamini, come quello dell’eurodeputato Salvatore De Meo. Presenti molti sindaci tra cui quello di Fermo e di Porto San Giorgio, il presidente della provincia che ha portato un suo contributo e tanti tantissimi sostenitori. "Forza Italia Fermo ha oltrepassato le 850 tessere, il dato in assoluto più alto rispetto a tutti gli altri coordinamenti provinciali, ha concluso la neo segretaria, Naturalmente tale risultato ha dichiarato è stato possibile solo grazie ai tanti sostenitori del partito e soprattutto grazia alla guida attenta e meticolosa del commissario regionale di Forza Italia Francesco Battistoni".