Francesco De Carlo al Palafolli. Show da ridere con ’Bocca mia taci’

La comicità torna protagonista al teatro Palafolli, dove domenica 4 febbraio si esibirà Francesco De Carlo con il suo nuovo spettacolo ‘Bocca Mia Taci’. È il nuovo imperdibile appuntamento della rassegna ‘Stand Ap Comedy’, organizzata da ‘Il Piccio Booking’, ‘La Birretta’, ‘Compagnia dei Folli’ e ‘Altra Scena’. Questa volta, salirà sul palco un artista romano con una carriera di tutto rispetto, pioniere della stand-up comedy italiana. Dopo una laurea in Scienze Politiche e quattro anni al Parlamento Europeo (dove lavora attualmente nel campo della comunicazione), De Carlo è diventato speaker nel programma radiofonico ‘Chiamata a Carico’, in onda tutti i giorni su Radio Globo. Ha partecipato a diversi programmi Rai, La7 e Sky e a tutte le stagioni di ‘Nemico Pubblico’ (Rai Tre, che firma anche come autore), ‘Comedy Central News’ e ‘Stand up comedy’ (Comedy Central). Tra 2017 e 2018 è la volta di ‘Tutta colpa della Brexit’, il diario in 4 puntate di un comico italiano a Londra, scritto e interpretato da lui, andato in scena su Rai Tre. De Carlo ha fatto breccia anche all’estero, diffondendo risate in ben 16 nazioni con spettacoli in lingua inglese e partecipando ai più prestigiosi festival internazionali: dal ‘Fringe’ di Edimburgo al ‘Just For Laughs’ di Montreal in Canada, fino a quelli in Sud Corea e Sud Africa.

Ha debuttato in televisione anche in Inghilterra, Spagna e Sudafrica. Adesso vive tra l’Italia e il Regno Unito, dove continua a esibirsi regolarmente. I suoi ultimi lavori sono ‘The Roast of Italy’ (Comedy Central) ‘Data Comedy Show’ e ‘Pour Parler’ (Rai Due) nonché il programma radiofonico ‘Prendila Così’, condotto su Radio 2 insieme a Diletta Parlangeli e, dulcis in fundo, il suo libro uscito per Bompiani intitolato ‘La mia Brexit’. Insomma, un artista a tutto tondo per uno spettacolo dal divertimento assicurato. I biglietti, al costo di 23 euro, sono disponibili alla biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,00 oppure online (https://www.palafolli.it/events/francesco-de-carlo-bocca-mia-taci; info 3927248964).

Valeria Eufemia