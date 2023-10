Francesco Muzzopappa presenta il suo libro

Appuntamento da non perdere, giovedì, alle 18, alla libreria Rinascita dove si terrà l’incontro con Francesco Muzzopappa, autore amatissimo da adulti e ragazzi per la sua prosa ironica e surreale, e uno tra i più conosciuti e apprezzati copywriter italiani. L’autore presenterà in libreria il suo ultimo libro dal titolo ‘Sarò breve’ e racconterà come nasce la sua produzione in cui risate e sguardo al contemporaneo trovano perfetto equilibrio. Il romanzo, originale e pieno di inventiva, è un testamento in forma di commedia dallo spirito dissacrante e tutto da ridere. La serata sarà animata dalle letture di Maurizio Di Eugenio. L’autore sarà poi ospite, la mattina di venerdì, al teatro delle Energie di Grottammare, per un evento nel corso del quale presenterà la sua produzione agli studenti della scuola media ‘Leopardi’ che hanno svolto un laboratorio di lettura a partire dai suoi libri.