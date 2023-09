Frate Mago a Montefalcone: Annunciare il Vangelo con Gioia

Una storia di fede raccontata con altri mezzi, è questo il succo dell’appuntamento che si terrà oggi alle 21,30 al Teatro del Falco di Montefalcone Appennino. L’evento intitolato ‘Frate Mago. Annunciare il Vangelo con gioia’ rientra all’interno del programma di ‘Festival Storie’, guidato dai direttori artistici Manu Latini e Saverio Marconi, che hanno deciso di dedicare una serata a Frate Mago, al secolo padre Gianfranco Priori, che per l’occasione sarà intervistato dal giornalista Vincenzo Varagona. Frate Mago nasce a Smerillo, proprio nei Sibillini e la sua missione è stata proprio quella di far rinascere il santuario della Madonna dell’Ambro, conosciuta come la Lourdes dei Sibillini. La prima vera magia, padre Gianfranco l’ha resa possibile in Africa, dove, grazie alle sue serate è riuscito a spedire risorse che hanno rianimato le missioni in Etiopia e Benin, facendo anche moltiplicare le adozioni a distanza, arrivate a diverse migliaia.

Terminato il suo impegno recanatese con le Missioni estere Cappuccini, è diventato rettore del Santuario dell’Ambro, che in poco tempo è tornato ad essere calamita spirituale per fedeli e turisti provenienti da tutta Italia. Infine, il suo incontro con il Santo Padre, infatti, durante un gioco nascose la carta scelta dal Papa (Il tre di denari) sotto la papalina, e con estremo stupore Papa Francesco ha esclamato: "Ma tu sei un diavolo". Questo è molto altro nella storia di Frate Mago, in cui racconta come i suoi giochi siano divenuti un modo per promulgare la fede con gioia.

a.c