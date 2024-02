Frate Mago torna in tivvù

Domani dalle ore 16 padre Gianfranco Priori, in arte Frate Mago sarà ospite nella trasmissione televisiva Rai Uno A Sua Immagine condotta da Lorena Bianchetti. Un ritorno in tv del noto rettore del santuario Madonna dell’Ambro dopo il grande successo ottenuto circa un anno fa a Uno Mattina di Massimiliano Ossini, suo conterraneo, dove ha stupito tutte le maestranze Rai con i suoi meravigliosi giochi di carte. Frate Mago non è nuovo a queste apparizioni televisive, infatti numerose sono state le sue partecipazioni ad importanti trasmissioni passate, come il Maurizio Costanzo show, I Fatti Vostri, Domenica In e poi nel 2019 di fronte a papa Francesco. Padre Gianfranco parlerà della sua vocazione e della sua vita francescana e anche del servizio di 16 anni ai missionari cappuccini in Benin ed Etiopia, dove tramite la sua arte sono sorte tante realtà promozionali dal punto di vista sociale e vocazionale.