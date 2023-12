Fratelli d’Italia a congresso. Eletto Andrea Balestrieri

Fratelli d’Italia ha celebrato all’hotel Astoria il primo vero congresso provinciale della storia fermana, ad aprire la discussione il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e il presidente della Provincia Michele Ortenzi, a parlare di trasparenza, di passione per la politica, della necessità di crescere ancora come territorio.

Una giornata intensa che ha portato all’elezione di Andrea Balestrieri come presidente, i lavori sono stati guidati dall’onorevole Massimo Milani, presenti tanti amministratori del territorio e il consigliere regionale di rifermento per il fermano, Andrea Putzu: "A chi dice che manca un assessore al fermano dico che il nostro riferimento è lo stesso presidente Acquaroli che ha già fatto capire un cambio di rotta nella gestione di tante questioni, dalla difesa della costa, alle strade". Putzu rilancia sulla ricostruzione, che vede alla guida Castelli con una capacità di accelerare le pratiche indiscussa, e poi le prossime elezioni: "A livello locale vogliamo vincere a Monte Urano e ad Amandola e vorremmo portare un marchigiano a vincere le europee. Balestrieri porta la sua consueta umiltà e voglia di fare, oltre alla capacità di unire e di appassionare tutti". In tarda mattinata arriva anche lo stesso presidente Acquaroli a dare la carica, a ricordare risultati e sfide future, per il primo partito d’Italia che vuole affermarsi in maniera convinta anche sui territori.