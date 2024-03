Fratelli d’Italia, riunione dei vertici. Acquaroli: "Sanità e infrastrutture, abbiamo dato molti fondi al Fermano"

"E’ stato avviato un cambiamento per la Regione Marche, bisognerà attendere gli effetti di natura economica e sociale che avranno sul territorio". Questo il concetto espresso dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, ribadito a più voci anche dagli altri relatori in occasione degli ‘Stati generali dell’Appennino Fermano’, incontro promosso da Fratelli d’Italia che si è tenuto nei locali dell’ex Pretura di Amandola sabato pomeriggio. Presenti come relatori anche il Commissario per la ricostruzione senatore Guido Castelli, il sottosegretario al Ministero dell’economia l’onorevole Lucia Albano, il Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Marche Elena Leonardi, l’assessore regionale alle infrastrutture e sanita Francesco Baldelli, oltre ai consiglieri regionali Andrea Putzu e Carlo Ciccioli; hanno presenziato in sala anche molti amministratori del fermano. "Conosciamo bene il territorio montano e le sue difficoltà – spiega Acquaroli – per questo abbiamo investito ingenti risorse per le infrastrutture e per la creazione di due nuovi e moderni ospedali".

Alessio Carassai