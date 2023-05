Frecce Tricolori Il piano sicurezza

Presieduto dal prefetto Carlo De Rogatis, si è tenuto ieri pomeriggio, presso la Capitaneria di Porto di San Benedetto, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al cui tavolo è approvato l’evento delle Frecce Tricolori, in programma tra il 2 e il 4 giugno, nonché la gestione della movida estiva. Alla riunione hanno partecipato, oltre ai vertici delle forze dell’ordine, al presidente del consiglio comunale di Ascoli e al rappresentante della provincia, i sindaci di San Benedetto, Cupra e Grottammare, i comandanti della Capitaneria di porto e della Polizia stradale, il vicecomandante dei Vigili del fuoco, il direttore del servizio urgenza emergenza 118, il presidente del comitato Croce Rossa Italiana di San Benedetto, nonché i rappresentanti del servizio coordinamento dell’aeronautica militare Maf, dell’Aeroclub ‘Picenum’ e dell’Aeroclub Ancona. Il comitato quindi ha esaminato le attività di prevenzione e vigilanza del territorio in occasione della prossima stagione estiva, con particolare riferimento alle manifestazioni ed eventi in programma, al contrasto della movida molesta e alla prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita abusiva di prodotti contraffatti. I vertici delle forze dell’ordine hanno assicurato il dispiegamento di tutte le unità disponibili secondo il modello operativo già sperimentato lo scorso anno che ha conferito efficacia e incisività ai servizi di prevenzione e vigilanza effettuati garantendo il presidio del territorio. In conclusione, il prefetto, nel comunicare con soddisfazione la decisione del Ministero dell’Interno di assegnare per il periodo estivo a questa provincia ulteriori 19 unità di personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, ha auspicato che i momenti di divertimento e svago, in particolare dei giovani, si svolgano sempre in una cornice di sicurezza e di rispetto della collettività.