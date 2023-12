Frontale tra due auto. Ferito un uomo

Spinetoli, un frontale tra due auto, nel primo pomeriggio di ieri, ha fatto temere il peggio, ma per fortuna le conseguenze non sono state drammatiche. Lo schianto è accaduto in via Palazzi, intorno alle 16. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un suv Bmw bianco, che procedeva da Spinetoli in direzione Pagliare, per cause che sono in corso di accertamento, abbia toccato il muretto di contenimento della strada, sbandando l’auto ha invaso l’altra corsia e ha provocato il frontale con la Dacia Duster grigia, che procedeva nel senso opposto. L’incidente in un primo momento ha fatto temere il peggio, ma per fortuna le conseguenze non sono state drammatiche. Ferito l’uomo che viaggiava a bordo della Duster.