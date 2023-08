Furto di auto a Grottammare: il fenomeno riprende in Via Cilea

Nuovo furto di auto a Grottammare e ancora una volta si tratta di una vettura non più nuova. Si tratta di un’Audi Q3, colore nero con 220 mila chilometri percorsi. È stata rubata nella notte fra martedì e mercoledì, in un parcheggio privato in via Cilea, nella zona della ferriera, che negli anni passati era stata al centro di furti di auto e anche in abitazioni. Vi furono riunioni con il comune e le forze dell’ordine, per chiedere l’installazione delle telecamere. Tutta la zona è da tempo sotto monitoraggio della videosorveglianza, ma il fenomeno dei furti, sta riprendendo dopo un periodo di relativa calma. Le forze dell’ordine in questi mesi estivi hanno intensificato i controlli, ma i ladri continuano nella loro attività criminale, incuranti delle telecamere pubbliche e private e delle pattuglie di carabinieri e polizia che sono in circolazione. L’ultimo episodio era quello risalente all’alba di venerdì scorso avvenuto esattamente in via D’Annunzio.