Gal Piceno, finanziamento per il restauro dell’ex palazzo delle suore

Consistenti somme di contributi confermati dalla Regione Marche, giunti ai comuni attraverso progetti finanziati dal Gal Piceno. Si tratta di investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali. Il comune di Acquaviva Picena ha ottenuto un finanziamento di 147.500 mila euro per "l’intervento strutturale di recupero, restauro e riqualificazione dell’ex palazzo delle suore e pertinenze". "Adesso inizieremo a lavorare per appaltare i lavori – ha commentato il sindaco Sante Infriccioli –. Ci siamo già organizzati per avviare in tempi brevi la procedura". Massignano ha ottenuto 110 mila euro per il completamento e ampliamento funzionale del bar della piazza con ristrutturazione dei locali sotto il bar incluso quello recentemente acquistato dal Comune. "Si va a completare funzionalmente una struttura che ha ridato vita al centro storico", ha commentato il sindaco Massimo Romani. Ripatransone si è visto confermare un finanziamento di 47 mila euro per la realizzazione di una scala esterna in acciaio con punto di vista panoramico sul torrione. Altri 41 mila euro al comune di Cupra Marittima per la riparazione del solaio della casa del parco archeologico al fine di rendere fruibile il locale che si trova al piano terra al servizio della struttura. Montefiore dell’Aso ha ottenuto 70.500 euro per il ripristino e l’arredo della scarpata nord del polo museale San Francesco. Altri fondi sono andati: Acquasanta terme 187 mila euro, Comunanza 119 mila Montemonaco 27.700, associazione Amici presepe permanente, 30 mila.