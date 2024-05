Gara podistica e di pattinaggio, nonostante gli avvisi di rimozione 33 le auto portate via dai vigili

La gara podistica Corri con Martina e quella di pattinaggio a rotelle di ieri sul lungomare di San Benedetto, al netto del successo sportivo ed agonistico, ha battuto un altro record, il numero dei veicoli rimossi: 33 auto contro le 16 e 4 scooter dell’anno scorso e le 26 auto e 3 scooter del 2022. Prima della gara le pattuglie della polizia locale hanno coordinato la mezza dozzina di carri attrezzi che, in fila indiana, hanno portato via l’elevato numero di mezzi lasciati in sosta sul lungomare ignorando i cartelli che erano stati disposti con largo anticipo. Ogni volta che il lungomare è interessato da una manifestazione sportiva, (torniamo a ribadire che ci sono strade alternative, come il viale dello Sport), si generano queste situazioni che non fanno bene alla città e al turismo. Il lungomare, soprattutto a inizio stagione, non può essere teatro di eventi sportivi, vi è un viale dedicato, quello dello Sport, dove ci sono gli impianti e dove ci sono spazi per la sosta negli ampi piazzali. Poiché i mezzi vengono portati a Centobuchi si aggiungono disagi su disagi per i gli automobilisti distratti che arrivano da fuori città. Una questione che il comune deve affrontare con coraggio.