Gasperini allena solo dieci giocatori

La Dea stamattina torna al lavoro al centro sportivo di Zingonia con soli 10 giocatori, senza i 14 calciatori convocati nelle rispettive nazionali. Saranno presenti i portieri Musso e Rossi, i difensori Palomino e Toloi, i mediani Adopo e Ederson, i laterali Bakker, Hateboer e Zappacosta e i centravanti Scamacca e Touré. Gian Piero Gasperini integrerà il gruppo per gli allenamenti con i ragazzi della under23 di serie C, che a sua volta non giocherà domenica, avendo diversi atleti chiamati nelle nazionali under 21 e recupererà il match casalingo contro la Triestina il 6 aprile. Dal prossimo 30 marzo, con la ripresa al Maradona di Napoli, l’Atalanta giocherà in 56 giorni un minimo sicuro di 14 partite.

Fab.Car.