Già in duemila per la Maratonina dei fiori

Sport, ma anche turismo, grazie all’organizzazione dell’Atletica Avis di San Benedetto che guarda al futuro coinvolgendo anche i bambini, alla 24esima Mezza Maratona dei Fiori, in programma il 6 e 7. Oltre alle gare di domenica, con partenza alle ore 9.15 da piazza Giorgini, comprendenti la mezza di 21 chilometri, la non competitiva di 10.5 chilometri e la Family Run di 4, infatti, a fare eco sono anche le gare junior (categorie esordienti, cadetti, allievi e ragazzi) in una serie di gare che spazieranno da distanze brevi fino ai 4.000 metri, in quella ribattezzata la Vera Festa dei ragazzi, la giornata della vigilia (sabato 6). Le giovani forze dell’atletica, associazioni con settori giovanili e scuole del territorio saranno impegnate sull’isola pedonale di viale Buozzi e su piazza Giorgini (inizio ore 15.15) e sono invitate a partecipare (iscrizioni www.avisatleticasbt.it). Le gare in seno alle categorie cadetti, ragazzi e allievi sono per il Grand Prix Marche e consentono la qualificazione ai campionati italiani. La Mezza Maratona dei Fiori rappresenta un momento nevralgico per lo sport a San Benedetto, più di un semplice avvenimento podistico, che riempirà le strade del lungomare totalmente chiuso al traffico al passaggio dei podisti, ed è facile prevedere il successo della classica podistica di inizio primavera, che ha già superato l’adesione di 2mila atleti. Dalla partenza si prenderà il lungomare, fino ad arrivare al punto compreso tra via del Mare e piazza Salvo d’Acquisto, per tornare in direzione nord verso la zona del molo sud, fino all’arrivo in Piazza Giorgini. Alla presentazione non sono mancati i ringraziamenti verso la realtà che si impegna per l’organizzazione, da parte dell’assessore allo Sport Cinzia Campanelli: "L’alto numero di edizioni, 24, denota una fedeltà, un impegno, un lavoro. Lo sport è uno dei canali migliori per favorire il turismo, soprattutto nella bassa stagione".

"Sono attesi atleti da ogni parte d’Italia, per una mezza maratona tra le venti più partecipate – ha sottolineato Domenico Piunti, presidente dell’Atletica Avis, nel ringraziare lo staff, i volontari e gli sponsor, presente con il vice Luigi Anelli, il segretario Pasqualini e i consiglieri Imbrescia e Reschini – ad oggi (ieri, 3 aprile), siamo a 1800 iscritti per la 21 km, 500 alla 10 e 250 alla Family Run (per quest’ultima sarà possibile iscriversi anche domenica) , ma continuano ad arrivare adesioni". L’evento come ogni anno devolve parte dei ricavi in favore de La Fabbrica dei Fiori, associazione che si occupa di disagio psichico.

Stefania Mezzina