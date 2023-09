Gianluca Lalli apre il concerto dei Modena City Ramblers

Domenica tornano nelle Marche i Modena City Ramblers. Il concerto si terrà a Castel di Lama, in occasione della Fiera del SS Crocifisso nella Piazza Centrale. La famosa band emiliana si esibirà in un attesissimo concerto, gratuito. Ad aprire il concerto ci sarà il cantautore e scrittore di Arquata Gianluca Lalli, che presenterà il suo disco: ’Letteratura in Musica’, candidato alla Targa Tenco e presentato nel 2022 alla trasmissione di Marco Rho di Rai Radio 1. Gianluca Lalli è stato tra i vincitori del talent radiofonico Demo, l’Acchiappatalenti, condotto da Michael Pergolani e Renato Marengo su Radio Rai Uno. Nel 2005, il giovane artista ha vinto il premio ’Rino Gaetano’, mentre nel 2011 ha pubblicato il suo primo album intitolato ’Il tempo degli assassini’ per l’etichetta Ghiro Records. Nel 2013, il suo video musicale ’Il lupo’ ha vinto il premio ’Hard Rock Cafè’ nell’ambito del festival del cinema di Venezia. Nel 2017, ha pubblicato il suo terzo album ’Metropolis’ e collaborato per il brano ’Il grande freddo’ con l’artista Claudio Lolli, vincitore del prestigioso premio in ambito musicale ’Luigi Tenco’. Nel 2020 inoltre, l’artista è stato tra i vincitori del ’Premio Battisti’. Il suo ultimo lavoro ha lo scopo di avvicinare soprattutto i più giovani alla letteratura, invitandoli in un viaggio fatto di note e parole dedicato ai grandi scrittori e poeti occidentali. Lalli ci racconterà in musica Omero con i personaggi di Tersite e Elena, Ignazio Silone con il romanzo sociale ’Fontamara’, Carlo Levi con ’Cristo si è fermato a Eboli’, Trilussa, Alda Merini, Sebastian Brandt e altri amatissimi scrittori del panorama letterario italiano. Al disco di Lalli hanno partecipato anche i Modena City Ramblers, con due brani suonati e arrangiati da Leonardo Sgavetti, il tastierista e fisarmonicista della band, ed è questo uno dei motivi per cui l’apertura del concerto è stata affidata al famoso cantautore marchigiano Gianluca Lalli.