Giocamondo study nella Grande mela

Giocamondo Study sbarca a New York con i propri manager aziendali per premiarli per gli importanti risultati ottenuti e, parallelamente, con l’obiettivo di organizzare le vacanze negli Usa di migliaia di studenti italiani, pianificare l’apertura di nuove sedi estive per rafforzare la presenza nella Grande Mela e stringere nuove partnership internazionali. Il tour operator piceno ha deciso di stabilire per alcuni giorni il proprio quartier generale a New York per un educational tour e un team building aziendale".