Giochi ’di una volta’ dolci e prodotti tipici alla fiera di domenica

Domenica 5 maggio a Centobuchi torna la fiera ’Madonna della Pace’. Come consueto, in via dei Tigli e via Benedetto Croce ci sarà la fiera vera a propria con stand di produttori alimentari e commercianti ambulanti: dall’abbigliamento alle calzature, dai dolci e dolciumi ai prodotti tipici e di norcineria, dai casalinghi agli articoli da regalo, per il giardinaggio e ferramenta oltre a prodotti di piccolo artigianato locale. In piazza dell’Unità, invece, dalle ore 9.30 alle 19:30 arriverà il ’Ludobus legnogiocand’ un furgone carico di giochi di legno e materiali poveri per stimolare bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ma anche adulti ed anziani a giocare all’aria aperta come si faceva ’una volta’.

L’accesso ai giochi è gratuito. Si tratta della ventunesima edizione della fiera che richiama tante persone da tutto l’entroterra Piceno e dal vicino Abruzzo, che il comune ha voluto mantenere viva.