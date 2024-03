Giochi matematici, gli studenti piceni superano i quarti

Sono venticinque gli alunni dell’istituto comprensivo di Spinetoli, Monsampolo e Acquaviva che hanno superato brillantemente i quarti di finale dei campionati internazionali dei ‘Giochi Matematici’ organizzati dall’Università Bocconi di Milano, ottenendo così la possibilità di partecipare alle semifinali. Queste si sono svolte nella sede della scuola secondaria ‘Curzi’ di San Benedetto. Con il pretesto della competizione, questa iniziativa offre agli studenti di tutte le scuole italiane la possibilità di coltivale l’interesse e la passione per la matematica. Durante questa gara, gli studenti si sono misurati con giochi di logica, con l’intenzione di guadagnare un posto nella finale della competizione, che si svolgerà, per i primi classificati di ogni categoria, il 25 maggio nell’ateneo di Milano. In generale, buone le posizioni ottenute da tutti gli studenti. Tra questi ben quattro studenti hanno centrato l’obiettivo, accedendo quindi alle finali. A rappresentare l’istituto saranno Manuel Cinaglia della classe 3D e Carlotta Felicioni per la categoria C1, entrambi primi classificati, Alessandro Neroni al sesto posto (C2) e Sofia Colonnella al settimo posto (C1). A questi ragazzi, ovviamente, sono andate le congratulazioni del dirigente, dei docenti, dei compagni e dell’intera scuola.

Matteo Porfiri