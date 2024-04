Giochi per tutti e parcheggi in braille: ecco la Bandiera lilla

Il piano dei miglioramenti per la conferma della Bandiera Lilla ha funzionato e così, anche quest’anno Grottammare può vantare un’offerta turistica aperta davvero a tutti. Giochi inclusivi nelle aree verdi, più parcheggi riservati sul Lungomare, i testi in Braille, il collegamento visivo in LIS e le tracce audio tramite qr code per i pannelli turistici, la realizzazione di una spiaggia libera ad alta accessibilità, attrezzata e dotata di personale di assistenza, sono stati i punti cardine. L’attestato di riconoscimento e la Bandiera Lilla sono stati consegnati dal pre¬sidente della cooperativa Bandiera Lilla onlus, Roberto Bazzano, a Bologna, nel corso della Fiera Internazionale ExpoSanità 2024. "Bandiera Lilla" è un progetto nazionale con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, mettendo in evidenza i Comuni attenti a questo target turistico. "Con impegno e costanza – afferma l’assessore Monica Pomili - portiamo avanti ogni giorno attività, azioni di inclusione sociale e progetti di accessibilità turistica che, presto, vedranno coinvolto anche il MIC-Museo dell’Illustrazione Contemporanea, attraverso l’accessibilità anche sensoriale delle sue collezioni, grazie alle risorse del Pnrr.