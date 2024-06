Giordani cavaliere del Lavoro

Marina Berlusconi, Caterina Caselli, ma non solo. C’è spazio anche per il Piceno e le sue eccellenze imprenditoriali nella rosa dei nuovi Cavalieri del Lavoro stilata dal Quirinale su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. A ricevere l’ambita onorificenza direttamente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà Graziano Giordani, imprenditore venarottese titolare di ’Graziano Ricami’, punto di riferimento nel campo della moda internazionale con alle spalle una rete di rapporti commerciali di primissimo livello. Da anni, infatti, le collezioni dei brand più prestigiosi del fashion portano la firma di Graziano Ricami e dei suoi circa 100 collaboratori, specializzati nella creazione di ricami artigianali di alta gamma per capi di abbigliamento e accessori. Bottega Veneta, Fendi, Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel e Hermes sono solo alcune delle case di moda che si affidano alla professionalità di Giordani, capace di coordinare un’azienda orgogliosamente a conduzione familiare e stabilmente ai vertici del settore da una piccola realtà di provincia, con un encomiabile attaccamento al territorio. Collegamenti e infrastrutture di certo non aiutano sul piano logistico, ma la strada della qualità continua evidentemente a condurre a Venarotta. In compenso, riconoscimenti e attestati di stima di certo non mancano: al di là della recentissima nomina e delle soddisfazione sportive conquistate sul campo da patron dell’Atletico Ascoli, il curriculum di Giordani può vantare anche una prestigiosissima passerella della Notte degli Oscar 2022, con 5 abiti giunti a Los Angeles passando, ovviamente, da Venarotta. "Mi congratulo con Graziano Giordani, che con questa onorificenza fa onore a tutti noi ascolani e marchigiani – commenta il commissario alla Ricostruzione Guido Castelli – Un uomo del nostro territorio, originario di Venarotta, dove ha deciso tenacemente di rimanere con la sua azienda anche dopo il terremoto. Giordani ha appreso dai suoi genitori, di origini contadine, le regole di una vita sana e operosa, iniziando come manutentore di grandi telai ed è arrivando a diventare un imprenditore che collabora con le più grandi case di moda del mondo. La sua impresa, a conduzione familiare e che dà lavoro a molte persone del territorio, è la dimostrazione che si può fare impresa di altissimo livello rimanendo nel cratere".

Grande soddisfazione espressa anche da Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, per la nomina di Giordani, unico rappresentante regionale tra i Cavalieri di quest’anno. "La capacità, l’intuito e il genio, uniti al tipico pragmatismo marchigiano, lo hanno portato dalla provincia di Ascoli a illuminare le star nella notte degli Oscar – commenta Sabatini –Graziano è uno dei più illustri testimonial del nostro territorio, sensibile alle istanze dei giovani. Conosco personalmente il valore della persona e della sua impresa: ora tocca a lui, meritatamente, un red carpet".